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مصادر فلسطينية:ارتفاع عدد الشهداء الى 89 اثر تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ الفجر

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

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