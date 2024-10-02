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مراسلة العالم: ارتقاء شهيدين اثنين وتسجيل اصابات في حصيلة اولية لاستهداف بناء مؤلف من 3 طوابق بحي المزة فيلات غربية جانب جامع المحمدي

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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