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المقاومة اللبنانية تفجر عبوة بقوة اسرائيلية في منزل بخراج بلدة كفركلا وتمطرها بالاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية ما ادى لمقتل وجرح افرادها

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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