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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا للاحتلال في بساتين المطلة وتحقق اصابة مباشرة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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