الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر عسكري سوري: طيران الاحتلال يشن عدوانا من الجولان على مبنى سكني بحي المزة ما ادى لاستشهاد 3 مدنيين واصابة 3 اخرين ووقوع اضرار مادية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :