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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة "افيفيم" بالجليل الغربي

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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