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المندوب الروسي بمجلس الامن: ايران لم تستخدم القوة الا بعد شهرين من ضبط النفس قوبل بالمزيد من الاغتيالات الاسرائيلية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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