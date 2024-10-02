ما هي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي استخدمتها إيران لضرب الاحتلال؟

العالم - إيران

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، إن طهران "مارست حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما قال "استهدفنا فقط المواقع العسكرية والأمنية المسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة ولبنان".

وتابع "لقد فعلنا ذلك بعد ممارسة قدر كبير من ضبط النفس لمدة شهرين تقريبًا، لإفساح المجال لوقف إطلاق النار في غزة".

فماذا نعرف عن المادة 51؟

تنتمي المادة 51 إلى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحمل عنوان "التنظيمات الإقليمية".

تنص هذه المادة على أنه "ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا".

كما تضيف المادة: "لا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".

وفي وقت سابق قالت الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على فلسطين المحتلة: "تتماشى عمليتنا الدفاعية مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس. استهدفنا فقط منشآت عسكرية وأمنية".

يذكر أن حرس الثورة الإسلامية في إيران أعلن أن الهجوم الصاروخي على الكيان الصهيوني جاء رداً على اغتيال قادة المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في يوليو. والقيادي في حرس الثورة الاسلامية اللواء عباس نيلفروشان.