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امير قطر: العدوان الاسرائيلي يضع المنطقة على حافة الهاوية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

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