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الرئيس الايراني بزشكيان: من المهم ان يكون بين الدول الاسلامية الوفاق والاتحاد

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

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