الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني بزشكيان: نتطلع لتعزيز العلاقات مع قطر ولدينا الارادة على ذلك

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :