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بزشكيان: اذا ارادت "اسرائيل" الرد علينا فسيكون رد ايران أقوى وأشد

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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