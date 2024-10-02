تفاصيل.. الكشف عن بعض من اسرار عملية 'الوعد الصادق 2'

العالم - إيران

وقالت مصادر مطلعة لوكالة "تسنيم" الايرانية: إن سبب تريث الحرس الثوري لعدة أسابيع لانزال العقاب بحق الإرهابيين الصهاينة هو استكمال وتطوير بعض التقنيات غير المعلنة التي تبقي إيران في وضع متفوق تماما خلال الصراع مع الصهاينة.

وأضافت المصادر، انه خلال الأسابيع الماضية تم جمع معلومات حساسة وحديثة للغاية، واجريت تحدياثات للمنظومات الصاروخية بحيث تفاجئ الكيان الإسرائيلي وتضعفه.

وأوضحت المصادر أن سبب عدم اعتراض أكثر من 90 بالمائة من الصواريخ الإيرانية في عملية "الوعد الصادق 2" هو الامكانيات والتقنيات الحديثة التي لم تستخدم بعد الجزء الهام منها في المعركة.

وختم المصدر بالقول إن الحرس الثوري مستعد لتحقيق مفاجآت جديدة للصهاينة إذا قاموا برد فعل ضد البلاد.