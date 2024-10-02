حزب الله ينظم جولة استكشافية للاعلام لفضح كذبة اسرائيلية

العالم - لبنان

فشل وإخفاق الاحتلال ميدانيا وفي المعارك على الحدود اللبنانية - الفلسطينية ترجمه بغارات انتقامية وعشوائية على القرى والبلدات اللبنانية شرقاً وجنوباً ووسطا قاتلاً ومصيباً عشرات المدنيين الأبرياء وبينهم نساء وأطفال والمسعفين في الهيئات الصحية.

جنوباً ارتكب الاحتلال مجزرة في بلدة عيترون بغارات متتالية ذهب ضحيتها ستة من أبناء البلدة ومسعفي الهيئة الصحية الاسلامية ومفقود واحد. وفي وقت قصفت مدفعية الاحتلال بلدتي الطيية وديرسريان أدّت غارة استهدفت بلدة برج قلاوية الى سقوط شهيدين وجريح. واستهدفت ثماني غارات اسرائيلية مجرى نهر الليطاني وطريق الخردلي والخيام.

وأعلنت قيادة الجيش عن إصابة جندي بغارة أثناء عمل وحدة من الجيش على فتح طريق لتأمين عبور المواطنين. وفي بلدتي دبل بقضاء بنت جبيل دمّرت مقاتلات إسرائيلية منزلاً ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وأسفرت غارة على بلدة برج قلاوية عن استشهاد شخصين وإصابة آخر. كما استشهد مسعف وجرح آخر بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في بلدة عيناتا.

والى البقاع الأوسط والشمالي والغربي حيث نفّذ الاحتلال أكثر من عشرين غارة طالت بلدات وقری قضاء بعلبك الهرمل ومناطق اخری. وأدّت غارة استهدفت أحد البيوت في بلدة جنتا على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية إلى استشهاد خمسة مدنيين وإصابة آخرين.

العلاقات الاعلامية في حزب الله نظّمت جولة للصحافيين والاعلاميين في الضاحية الجنوبية لبيروت في عدد من الاحياء التي استهدفها الاحتلال الاسرائيلي في حارة حريك والرويس ومحلة الجاموس. ووثّق نحو مئتي صحفي من مختلف وسائل الاعلام الاعتداءات التي طالت المباني السكنية والمؤسسات المدنية والتجارية ومباني وسائل اعلامية. وجدد مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله محمد عفيف التأكيد على كذب ادعاءات جيش الاحتلال بأن اعتداءاته المتكررة على الضاحية طالت مخازن ومنشات عسكرية مؤكداً أنّ كل المباني المدنية التي تم قصفها في الضاحية هي مبان ‏مدنية بحتة يسكنها مدنيون واعتبر عفيف أن هذا التدمير العبثي ‏الإجرامي الملئ بالحقد والقتل سيدفع أهل المقاومة وشعبها ‏إلى التمسك أكثر بالمقاومة ونهجها.