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القسام تتبنى عملية يافا البطولية التي أدت لمقتل 7 صهاينة واصابة 16 آخرين أمس

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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