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مصادر عبرية: انقطاع الكهرباء عن مستوطنات بالجليل الاعلى بفعل صواريخ من لبنان

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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