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اعلام الاحتلال: نحو 100 صاروخ اطلقها حزب الله على الجليل الغربي في ساعتين فقط

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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