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حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية ضد مواقع ومستوطنات الاحتلال منذ فجر اليوم

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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