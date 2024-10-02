كيف رد بزشكيان على سؤال: هل تخاف بأن تكون رحلتك خطرة؟

العالم: ايران

في طريقه على متن الطائرة المغادرة الى قطر خلال زيارته الرسمية اليها سألت مراسلة الاذاعة والتلفزيون الايراني من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "مسعود بزشكيان" الا تقلق وتظن بأن تكون هذه الرحلة خطرة؟

فأجاب الرئيس الايراني قائلا: لا أظن انها خطرة ولكن اذا كان لابد من الموت فالافضل للانسان ان يموت شهيدا وليس على الفراش".

واستشهد بابيات للشاعر الايراني عطار النيسابوري هذه ترجمتها:

اذا كنت رجلا مناضلا فعليك السير في طريق المقاومة.. والا ستسقط ميتا في الفراش

انطلق ولاتخف من شئ.. فالطريق هو من يعين كيف تسير!

وتأتي هذه التصريحات غداة الهجوم الايراني على فلسطين المحتلة بـ200 صاروخا ثأرا لدماء رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بنهاية يوليو/تموز الماضي، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والقائد بحرس الثورة عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الرئيس بزشكيان، لدى وصوله الى مطار الدوحة الدولي عصر اليوم الاربعاء : نحن نريد الامن والاستقرار والسلام، والكيان الصهيوني هو الذي اغتال الشهيد هنية في طهران.

واضاف : لقد طلب منا الامريكيون والاوروبيون، بان لا نقدم على اي خطوة حتى يتم السلام بغزة في غضون اسبوع؛ ونحن صبرنا املا بالتوصل الى السلام لكنهم تمادوا في مجازرهم وباتوا اكثر تهورا.

علما ان الرئيس الايراني بدا زيارته الى الدوحة اليوم الاربعاء، تلبية لدعوة امير قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني"، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD).