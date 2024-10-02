الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني: استبعد أن تجرؤ "اسرائيل" على مهاجمة منشآتنا النووية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :