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مصادر عبرية: مئات عالقون بمطار بن غوريون بعد قرار شركات الغاء رحلاتها

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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