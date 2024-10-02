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مندوب ايران بالامم المتحدة : "اسرائيل" لا تفهم سوى لغة القوة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

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