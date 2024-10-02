من طهران.. مبعوث الرئيس الروسي يندد بجريمة اغتيال سيد المقاومة

العالم - إيران

وخلال لقائه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أکبر أحمدیان في طهران اليوم الأربعاء، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي عن أمله بأن يكون رد إيران على جرائم الكيان الصهيوني بمثابة جرس إنذار لـ "إسرائيل".

وخلال اللقاء قدم المبعوث الروسي شرحًا حول تقييم بلاده للأوضاع الإقليمية، كما تمت مناقشة الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة وخاصة في غزّة ولبنان.

والتقى لافرنتييف في إطار زيارته لطهران علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على خامنئي للشؤون الدولية، وبحث معه سبل التعاون بين البلدين في ما يتعلق بآخر التطورات الإقليمية، خاصة التطورات في لبنان وسورية وغزّة.

كذلك ناقش الجانبان في هذا اللقاء سبل توسيع التعاون لحل الأزمات القائمة في المنطقة، وإحلال السلام والأمن فيها.

وأشار ولايتي خلال هذا اللقاء إلى جرائم الكيان الصهيوني في ما يتعلق بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها بحق الشعب الفلسطيني والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على لبنان وسورية بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، مؤكدًا على ضرورة وقف آلة القتل للكيان الصهيوني الغاصب.

من جانبه أعرب لافرنتييف عن ارتياحه للقاء الدكتور ولايتي، مؤكدًا على تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا وقال: "إن قضايا المنطقة في وضع حساس للغاية ويجب اتّخاذ خطوات نحو السلام والاستقرار".