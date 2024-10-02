الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر ميداني بحزب الله: جنود نخبة العدو الذين دخلوا لبنان قتلوا او جرحوا أو فروا

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :