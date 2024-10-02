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مصدر ميداني بحزب الله: نتعامل باسلحة مناسبة مع الحشود عند الحدود وفي الاراضي المحتلة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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