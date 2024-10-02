الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٨:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

إعلام الاحتلال: حرائق في مستوطنات شمالي "إسرائيل" إثر سقوط صواريخ لحزب الله

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :