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مصادر لبنانية: مجاهدو المقاومة يخوضون معارك عنيفة مع العدو الإسرائيلي على محور المالكية-عيترون على الحدود اللبنانية الفلسطينية

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

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