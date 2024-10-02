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غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بنت الجبيل جنوبي لبنان

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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