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مصادر لبنانية: طيران الاحتلال شن 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

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