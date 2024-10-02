غارة للاحتلال الاسرائيلي تستهدف مبنى بالعاصمة بيروت

العالم - لبنان

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، نشر بيانا أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح.

وكانت الوكالة قد أعلنت عن إستهداف العدو الإسرائيلي في إغارته على الضاحية الجنوبية لبيروت، مركز "الهيئه الصحية" في الباشورة، حيث استُخدمت خلال الغارة القنابل الفوسفورية المُحرّمة دوليا.

يذكر، ان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، قد أعلن في وقت سابق أن غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية على محافظة بعلبك الهرمل، أدت إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.