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مراسل العالم: سقوط عدد من قذائف الهاون على قاعدة الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بسوريا

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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