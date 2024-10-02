الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سماع دوي انفجار في "تل أبيب"

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :