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غارة إسرائيلية على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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