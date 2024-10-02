ارتفاع حصيلة ضحايا الباشورة في بيروت الى 5 شهداء و8 مصابين

العالم - لبنان

وأوضحت الوكالة، ان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أصدر تحديثا لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على الباشورة حيث ارتفع عدد الشهداء إلى خمسة بعد استشهاد ثلاثة جرحى متأثرين بإصاباتهم البالغة إضافة إلى الشهيدين اللذين قضيا فور وقوع الغارة.

واضاف المصدر، ان معالجة الجرحى الثمانية الآخرين تتم في المستشفيات التي نقلوا إليها.

وأوضحت الوكالة في خبر سابق ان العدو الإسرائيلي استخدم في إغارته على الضاحية الجنوبية لبيروت، القنابل الفوسفورية المُحرّمة دوليا.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قد اعلن عن حصيلة أولية للعدوان قائلا، ان غارة العدوان الإسرائيلي على الباشورة أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة أحد عشر آخرين بجروح.