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7 شهداء في الغارة الإسرائيلية على منطقة الباشورة وسط بيروت

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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