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المقاومة الإسلامية في لبنان: استهدف مجاهدونا تحركات لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام برشقة صاروخية وحققوا إصابة مباشرة

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

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