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إعلام الاحتلال: 4 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن وانفجرت في علو منخفض في أجواء منطقة "تل أبيب"

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

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