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إعلام الاحتلال: 5 طائرات مسيرة اخترقت أجواء "تل أبيب" خلال ساعة واحدة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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