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صفارات الإنذار تدوي في الجولان المحتل خشية تسلل طائرات مسيرة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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