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5 شهداء في غارة إسرائيلية إستهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

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