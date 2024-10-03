الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية: الاحتلال الإسرائيلي نفذ نحو 20 غارة استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :