الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني لاعضاء المكتب السياسي لحماس: الدول الغربية قدمت وعودا كاذبة لايران ودعتها لضبط النفس للوصول الى اتفاق وقف اطلاق النار بغزة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :