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الرئيس الايراني لاعضاء المكتب السياسي لحماس: استمرار جرائم الاحتلال ادى الى رد حاسم من قبل القوات المسلحة الايرانية

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

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