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الرئيس الايراني يبحث مع وزير الخارجية السعودي بالدوحة مستجدات اوضاع المنطقة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

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