الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في موقع ناحل عوز شرق مدينة غزة

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :