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الرئيس الايراني لاعضاء المكتب السياسي لحماس بقطر: أقل خطأ من قبل الصهاينة سيواجه برد فعل مدمر

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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