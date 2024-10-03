الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غارتان لطيران الاحتلال على مناطق في قضاء صور جنوبي لبنان

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :