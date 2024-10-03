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القوات المسلحة اليمنية: العملية في يافا حققت اهدافها بنجاح بوصول المسيرات دون ان يرصدها العدو او يسقطها

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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