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القوات المسلحة اليمنية: العملية تاتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

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