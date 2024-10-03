الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القوات المسلحة اليمنية: هاجمنا هدفا حيويا في تل ابيب بمسيرات من نوع يافا

الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :